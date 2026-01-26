L’incroyable renaissance de l’éternel flop Luka Jovic en Grèce

51 matches, 3 buts et 5 passes décisives pour un transfert à 63 millions d’euros, l’histoire de Luka Jović du côté du Real Madrid est un flop total. Signé par les Merengues après une saison 2018/2019 totalement folle avec l’Eintracht Francfort (27 buts et 7 passes décisives en 48 rencontres), le natif de Loznica n’a jamais réussi à confirmer toutes les promesses qu’il avait laissées entrevoir. Derrière, il a enchaîné les expériences ratées, que ce soit un prêt à Francfort ou des expériences italiennes à la Fiorentina et à l’AC Milan. Libre cet été, il a eu plusieurs propositions. Getafe a tenté le coup, ainsi qu’un club émirati et le Real Oviedo. Proche de rejoindre le promu espagnol, il a finalement posé un lapin aux dirigeants pour signer à l’AEK Athènes.

Signant pour deux ans avec le Dikefalos Aetos, Luka Jović a vite répondu présent avec un but précieux pour qualifier le club grec contre l’Aris Limassol lors des tours préliminaires de la Ligue Europa Conference. Et si tout n’a pas été parfait avec un seul but en championnat après les onze premières journées, la machine serbe semble enfin en route. Le 30 novembre dernier, lors du derby contre le Panathinaïkos, il s’est offert un triplé lors de la victoire des siens (3-2), avant d’enchaîner la semaine suivante avec un doublé contre Atromitos. Le 18 janvier dernier, lors du match retour contre le Panathinaïkos, il s’est définitivement fait adopter comme le cauchemar du rival avec un quadruplé (victoire, 4-0). Avec 12 buts en 17 matches, il réalise le troisième meilleur départ pour un attaquant de l’AEK Athènes et se retrouve désormais deuxième meilleur buteur du championnat à un pion d’Ayoub El Kaabi (Olympiakos).

Luka Jovic terrorise la Grèce

Leader du championnat avec deux points d’avance sur l’Olympiakos et trois sur le PAOK Salonique, l’AEK Athènes savoure ce pari réussi, d’autant que le club grec restait sur une sacrée désillusion. En effet, l’arrivée d’Anthony Martial à l’été 2024 avait été vue comme un fiasco malgré des statistiques loin d’être honteuses (9 buts et 2 passes décisives en 24 rencontres). Les médias locaux ne s’y trompent pas, à l’image d’Athletiko : « Jović n’est pas un autre "Martial". Luka Jović, avec ses statistiques explosives à l’AEK, prouve qu’il n’est pas encore un « grand » nom venu en Grèce pour faire ses adieux. »

« Luka Jović sème la terreur en Grèce : il est le meilleur attaquant du championnat, un but digne de son âge d’or. Luka Jović a inscrit quatre buts contre le Panathinaïkos, mais il ne s’est pas arrêté là. Il a dominé une autre équipe grecque et a propulsé l’AEK en tête du classement. Cette saison avec le club athénien, il compte 12 buts en 17 matchs et réalise ses meilleures performances depuis ses années fastes à l’Eintracht Francfort, avant son transfert au Real Madrid » note de son côté le média serbe Mondo.

Le principal intéressé est en tout cas satisfait de sa nouvelle vie en Grèce, comme il l’a confirmé dans un entretien pour Sportissimo Republika : « dès mon arrivée à l’AEK, j’ai su que je pouvais accomplir quelque chose d’important, de grand, qui marquerait l’histoire. J’ai vécu de nombreux moments exceptionnels dans ma carrière, mais celui-ci en fait assurément partie. Quatre buts dans un derby, une victoire qui parle d’elle-même. » Avec déjà 16 buts en 28 matches, il a également permis à l’AEK Athènes de finir troisième de la Ligue Europa Conference et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Toujours appelé en sélection serbe, celui qui compte 50 capes pour 11 buts semble enfin avoir trouvé le cadre idéal pour relancer sa carrière après des années d’échec.