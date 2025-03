Le groupe de l’OL pour la réception de Brest

Dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueillera, ce dimanche, le Stade Brestois au Groupama Stadium. Une rencontre d’ores et déjà très attendue et décisive dans la course à l’Europe. Pour ce choc, l’OL vient d’ailleurs de communiquer son groupe.

📄 Voici notre groupe pour le match #OLSB29 ce dimanche à 15h00 au @GroupamaStadium 🏟🔴🔵 pic.twitter.com/3afKjHkVU8 — Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2025

Une liste de 21 joueurs où figure bien Alexandre Lacazette. A noter également les présences de Perri, Tolisso ou encore Mikautadze. Thiago Almada, qui débutera dans la peau d’un titulaire, est logiquement appelé. Akouokou et le jeune Téo Barisic sont également là.