Man City : Kevin De Bruyne élu meilleur joueur de la saison en Premier League !

Après Phil Foden meilleur jeune de la saison, Manchester City continue de démontrer sa domination sur la saison 2021/2022 de Premier League. En effet, son coéquipier Kevin De Bruyne a été désigné meilleur joueur de l'exercice, défendant son titre de l'an passé.

Auteur de 15 buts et 7 passes décisives, l'international belge (85 sélections, 22 réalisations) confirme son excellent parcours en championnat, où il est meilleur buteur de son club et deuxième meilleur passeur derrière Gabriel Jesus et à égalité avec Joao Cancelo.