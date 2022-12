Caen : Norman Bassette sur le départ

« Je dois rester patient, ce n’est pas moi qui fais la composition. Je travaille et je donne tout pour plaire à Stéphane Moulin, avoir le plus de minutes possible et jouer à d’Ornano. Et si je dois passer par la réserve pour jouer en Ligue 2, je le fais. » Il y a quelques semaines, Norman Bassette assurait vouloir faire son maximum pour tenter de convaincre Stéphane Moulin son coach de l’aligner en Ligue 2 avec le Stade Malherbe de Caen. En cette fin d’année 2022, l’attaquant belge de 18 ans, révélation de la Coupe Gambardella au printemps dernier (7 buts en 5 matches) commence à perdre patience malgré 8 buts inscrits en 10 matchs avec la réserve et les U19 caennais.

L’ancien coach du SCO d’Angers ne compte visiblement pas s’appuyer sur la jeune génération dorée normande, finaliste de la dernière coupe Gambardella contre l’OL. Considéré comme un quatrième choix derrière Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot et Samuel Essende pourtant peu prolifiques, l’entourage de l’international U19 belge (4 apparitions en Ligue 2 cette saison pour 34 minutes jouées), dont le nom était évoqué l’été dernier à Rennes, pourrait forcer son départ dès le mois de janvier selon nos informations. À suivre.

