Manchester United - Milan : les compositions officielles

11 ans après leur dernier affrontement, les deux géants endormis du football mondial se retrouvent en huitièmes de finale de la Ligue Europa à Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer dispose les siens, pour cette manche aller, en 4-2-3-1. David De Gea, autorisé à rentrer en Espagne auprès de sa compagne enceinte de leur premier enfant, laisse sa place à Dean Henderson.

Alors que Marcus Rashford (touché à une cheville) n'est pas opérationnel, tout comme Paul Pogba, Donny van de Beek et Juan Mata. Edinson Cavani, incertain en raison d'un coup reçu est forfait. Milan devra pour sa part se passer de Théo Hernandez, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Ismael Bennacer, Mario Mandžukić et de l'ancien Mancunien Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli aligne donc Soualiho Meïté au milieu et l'ancien lillois Rafael Leão devant.

Les compositions des équipes :

Manchester United : Henderson - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles - McTominay, Matic - Greenwood, Fernandes, James - Martial.

Milan : Donnarumma - Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot - Kessié, Meïté - Saelemaekers, Díaz, Krunic - Leão.