Le Qatar rentre négativement dans l'histoire de la Coupe du monde !

C'était le jour J pour le Qatar dans cette Coupe du monde 2022. Défiant à 17h l'Équateur dans le cadre du match d'ouverture, la formation du Moyen-Orient s'est inclinée 2-0 en étant outrageusement dominée. Une prestation décevante pour l'équipe de Felix Sanchez Bàs qui découvrait pour la première fois cette compétition. L'occasion de glaner un record peu glorieux.

Pour la première fois depuis la création de la Coupe du monde en 1930, un pays hôte a perdu son premier match dans la compétition pour 16 victoires et 6 nul auparavant (Angleterre 1966, Mexique 1970, Espagne 1982, États-Unis 1994, Japon 2002 et Afrique du Sud 2010). Les Qatariens tenteront de rebondir contre le Sénégal ce vendredi afin de ne pas devenir le second pays hôte après l'Afrique du Sud en 2010 à échouer en phase de poules ...