Le communiqué tranchant du Real Madrid sur la Coupe du monde des clubs

L’été prochain, la FIFA lancera la Coupe du monde des clubs dans son nouveau format. 32 équipes émanant des six confédérations mondiales s’affronteront entre le 15 juin et le 13 juillet 2025 dans le même style qu’une Coupe du monde habituelle. Ces dernières heures, la rumeur d’une absence du Real Madrid pour cette compétition a pris de l’ampleur suite aux propos de Carlo Ancelotti à ce sujet. Mais via un communiqué publié sur le site officiel du club, le récent champion d’Espagne a démenti cette rumeur.

«Le Real Madrid CF annonce qu’à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs organisée par la FIFA pour la prochaine saison 2024/2025 n’a été remise en question. Notre club participera donc, comme prévu, à cette compétition officielle à laquelle nous affrontons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme pour faire rêver à nouveau nos millions de fans à travers le monde avec un nouveau titre», a communiqué le néo-champion d’Europe.