Le Real Madrid part en guerre contre la FIFA !

Il vaut mieux avoir le Real Madrid dans ses rangs. Le tout nouveau champion d’Europe, sacré pour une quinzième fois, peut influer sur de nombreuses choses en Europe. Mais la FIFA ne bénéficiera pas de son soutien. En effet, le club espagnol vient d’officialiser, par la voix de son entraîneur Carlo Ancelotti, son rejet total de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs mise en place par la FIFA, dont la première édition doit se tenir lors de l’été prochain, en 2025.

L’entraîneur italien a accordé un entretien à Il Giornale, publication italienne, et au détour d’une question sur le calendrier infernal qui sera réservé au Real Madrid la saison prochaine (les compétitions domestiques, mais aussi la Coupe du monde des clubs habituelle, en décembre, et la nouvelle Coupe du monde des clubs instaurée par la FIFA), il a clairement mis son veto. « La FIFA peut oublier cela. Les footballeurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi. Un seul match de Madrid vaut 20 millions et la FIFA veut nous donner ce chiffre pour l’ensemble du tournoi : c’est non. Comme nous, plusieurs clubs rejetteront l’invitation », a-t-il assuré.

La FIFA déjà dans l’embarras

Le Real Madrid avait déjà fait filtrer son scepticisme il y a quelques jours. « La saison prochaine, nous allons commencer en août et finir en juillet. C’est fou. Ils vont tuer les joueurs », avait déclaré un membre du club à un média espagnol. Cette fois, la sortie de Carlo Ancelotti ne laisse plus de place au doute. Entre calendrier surchargé et compensation financière jugée insuffisante, le Real Madrid se désolidarise totalement du projet de Gianni Infantino, le président de la FIFA.

Pour rappel, cette compétition new-look est censée rassembler du 15 juin au 13 juillet 2025 pas moins de 32 clubs aux États-Unis. Parmi les écuries engagées, douze seront issues du Vieux continent, dont le Paris Saint-Germain, seul représentant français. Forcément, voir le Real Madrid d’ores et déjà refuser la compétition est un mauvais signal pour la FIFA, surtout si d’autres clubs venaient à se joindre à la Casa Blanca. L’institution mondiale avait assuré avoir consulté clubs et joueurs avant de lancer ce nouveau format. On peut désormais en douter.