Arsenal : le retour au top tant attendu d'Alexandre Lacazette

Il y a encore quelques semaines, Mikel Arteta était en grand danger sur le banc d'Arsenal. Et pour cause, les Londoniens étaient empêtrés dans la deuxième partie de tableau en Angleterre. La victoire face à Chelsea (3-1) lors du Boxing Day a donné un peu d'air à l'entraîneur espagnol, puis deux autres victoires ont suivi, contre Brighton (1-0) et West Bromwich Albion (4-0).

Lors de ces victoires, l'ancien milieu de terrain a retrouvé une arme fatale, létale : Alexandre Lacazette. Titularisé contre les Blues, il a ouvert le score d'un penalty. On l'attendait contre Brighton, il était finalement sur le banc et a débloqué la rencontre en entrant en jeu (entrée à la 66e et buteur 21 secondes plus tard). Ce samedi, contre West Bromwich, il a débuté la rencontre et s'est offert un doublé en deuxième période.

Arsenal n'est pas si loin

Avec sept buts au compteur, dont quatre pendant cette période des fêtes, on peut dire que le Français, qui avait eu un peu de mal cette saison, a sauvé la tête de son entraîneur. « Lacazette a désormais marqué cinq buts lors de ses quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, tandis que la résurgence d'Arsenal se poursuit avec une troisième victoire consécutive en Premier League et un deuxième clean sheet consécutif », peut-on lire ce dimanche chez Skysports.

Désormais, les pensionnaires de l'Emirates Stadium se retrouvent à la onzième position en Premier League. Une place qui est encore bien loin des standards habituels de l'équipe, mais avec des résultats et un fond de jeu bien plus intéressant qu'il y a quelques semaines. À dix points des premières places, et avec un match en plus, l'équipe de Lacazette peut encore rêver d'un immense come-back pour se rapprocher des places européennes.