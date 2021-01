Premier League : Alexandre Lacazette et Arsenal déroulent face à West Bromwich

À l'occasion de la dix-septième journée de Premier League, Arsenal se déplaçait sur la pelouse de West Bromwich Albion ce samedi. En cas de victoire, les Gunners pouvaient enfin lancer une série en championnat après leurs sucès face à Chelsea et Brighton lors des deux dernières journées. Face à eux, les Baggies n’avaient plus gagné depuis 5 journées et restaient surtout sur une lourde défaite 5-0 face à Leeds mardi dernier. Pour mener son équipe à la victoire, Mikel Arteta avait décidé de faire confiance à Lacazette et surtout à Aubameyang, qui n’a inscrit que trois petits buts cette saison. De son côté, Sam Allardyce comptait, lui, sur une équipe compacte défensivement emmenée par l’indéboulonnable Branislav Ivanovic.

La suite après cette publicité

C’est sous une forte chute de neige à Birmingham que les joueurs d’Arsenal ont lancé les hostilités dans ce match. Et les premières différences se sont faites sur le couloir droit. C’est d’abord Bellerin qui ne passait pas loin de battre un Johnstone vigilant d’une belle frappe (2e) avant que Saka s’y essaye également quelques minutes plus tard (9e). Le jeune joueur de 19 ans, très en jambes, ne passait pas loin non plus d’offrir un but à Aubameyang, mais son centre fuyant ne trouvait pas le Gabonais. Après avoir subi pendant plus d’une vingtaine de minutes, West Bromwich Albion concédait logiquement l’ouverture du score après un magnifique enchaînement de Tierney. Le latéral gauche écossais se jouait de Furlong avec un grand pont avant de placer une frappe limpide du droit dans la lucarne d’un Samuel Johnstone jusqu’ici irréprochable (0-1, 23e). En confiance, les Gunners enfonçaient le clou après un joli mouvement initié par Ceballos et conclu par Bukayo Saka (0-2, 28e).

Lacazette a parfaitement saisi sa chance

Au retour des vestiaires et sur une pelouse enneigée, qui n’aidait pas à la pratique du football, Arsenal ne cessait pas d’attaquer. Alexandre Lacazette, très actif depuis le début du match, se procurait deux occasions coup sur coup (54e, 56e) avant de finalement trouver la faille après un très bon travail de Bukayo Saka, encore lui, et surtout après un mauvais renvoi de la défense des Baggies (0-3, 60e). L’attaquant français s’offrait même un doublé quelques minutes plus tard en reprenant au point de penalty un centre de Kieran Tierney (0-4, 65e).

Le joueur formé à Lyon a marqué des points, à l’inverse de son coéquipier Aubameyang qui aura manqué de réussite à plusieurs reprises. Il butait deux fois sur un très bon Johnstone (74e, 80e). Le gardien anglais peut être la seule satisfaction de Sam Allardyce. Sans lui, le score aurait été encore plus lourd pour une équipe de West Bromwich qui n’aura jamais existé dans ce match. Malgré quelques occasions des entrants Willian et Willock, le score ne bougera plus. Grâce à son troisième succès de suite, Arsenal remonte à la onzième place du classement de Premier League, à seulement six points des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Retrouvez le classement de Premier League ici.