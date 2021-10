Ligue 2 : Sochaux met la pression sur Toulouse, le Paris FC cale encore et Dunkerque enchaîne

Suite de cette onzième journée de Ligue 2 ce samedi soir. Après le nul concédé par Toulouse à Amiens plus tôt dans la journée, Sochaux avait l'occasion de revenir à un point des Violets en cas de succès. Bousculés contre Niort, les Sochaliens ont ouvert le score dans les derniers instants grâce à Kalulu (1-0, 83e) pour s'imposer et reviennent à un point du Téfécé, toujours leader. Parmi les poursuivants du haut de tableau, Le Havre, vainqueur de Dijon grâce à Cornette et Lekhal (2-0, 20e, 62e), remonte à la quatrième place à égalité de points avec Auxerre, troisième. En revanche, Ajaccio s'est incliné contre QRM (0-1) et retombe à la cinquième place.

Alors qu'ils avaient l'occasion de revenir dans le haut de tableau face à Nancy, toujours lanterne rouge, Paris a concédé le match nul en seconde période et reste 6e. De son côté, l'ASNL ne s'en sort toujours pas et n'a toujours pas gagné le moindre match dans cette L2. Prochain adversaire du Paris FC, Pau a perdu un deuxième match consécutif à Grenoble (0-2), 14e du Championnat. Dans les autres rencontres de la soirée, Caen a concédé la défaite à domicile contre Valenciennes (1-2) et stagne à la 12e place, deux rangs derrière le VAFC (10e). Dunkerque (19e) s'est imposé en fin de rencontre contre Bastia (16e) et enchaîne un deuxième succès de suite (2-0). Guingamp (13e) a devancé Rodez (2-1) qui reste à la 15e place.

Les résultats du multiplex de 19h

Ajaccio 0-1 Quevilly-Rouen : Diaby (62e)

: Diaby (62e) Caen 1-2 Valenciennes : Chahiri (90e+3) / Abdi (CSC, 16e), Robail (29e)

: Chahiri (90e+3) / Abdi (CSC, 16e), Robail (29e) Dunkerque 2-0 Bastia : Tchokounté (58e, 86e)

2-0 Bastia : Tchokounté (58e, 86e) Grenoble 2-0 Pau : Diallo (39e), Ravet (45e)

2-0 Pau : Diallo (39e), Ravet (45e) Guingamp 2-1 Rodez : Pierrot (3e), Sivis (54e) / Depres (9e)

2-1 Rodez : Pierrot (3e), Sivis (54e) / Depres (9e) Le Havre 2-0 Dijon : Cornette (20e), Lekhal (62e)

2-0 Dijon : Cornette (20e), Lekhal (62e) Paris FC 1-1 Nancy : Guilavogui (19e) / Latouchent (49e)

Sochaux 1-0 Niort : Kalulu (83e)

Le classement de la Ligue 2