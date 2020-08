Le LOSC signe un partenariat avec Coca-Cola

Alors que la Ligue 1 sera de retour dès le vendredi 21 août, les clubs poursuivent leur préparation estivale. C'est le cas du LOSC, quatrième du championnat de France en 2019-2020, qui a déjà disputé quatre matches amicaux (deux victoires, deux défaites). Mais en coulisses, les dirigeants s'activent aussi, notamment sur le mercato. Mais ce n'est pas tout. Les Dogues viennent en effet d'obtenir un partenariat avec Coco-Cola.

La suite après cette publicité

«Le LOSC et Coca-Cola annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat de partenariat entre le club lillois et la célèbre entreprise internationale spécialisée dans les boissons non alcoolisées, qui devient ainsi le nouveau fournisseur officiel de boissons et colas du LOSC pour les trois prochaines années, explique le club dans son communiqué avant de poursuivre. Ce partenariat se révélera notamment par un référencement exclusif des nombreux produits de la gamme Coca-Cola qui seront ainsi proposés aux publics lillois dans toutes les buvettes du Stade Pierre Mauroy à l’occasion des matchs des Dogues. Outre une visibilité forte et associée dans tous les points de ventes de l’enceinte, un vaste dispositif d’activations développé entre les deux marques à l’échelle nationale, Coca-Cola bénéficiera également du parrainage d’une rencontre de Ligue 1 Uber Eats au Stade Pierre Mauroy à travers le dispositif Escort Kids.»