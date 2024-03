PSG : Kylian Mbappé commence sérieusement à s’agacer

C’est un événement qui continue encore de faire parler tout le week-end. La drôle de soirée du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé, lors du match nul concédé à Monaco, vendredi (0-0), a provoqué encore plus de tension entre le joueur et son club, à 48 heures du 8e de finale de retour de Ligue des champions. Remplacé à la mi-temps et placé en tribunes, le capitaine parisien du soir n’était pourtant pas blessé et Luis Enrique avait lui-même confirmé qu’il s’agissait d’un choix purement sportif après la rencontre.

Comme nous l’avions révélé, le courant ne passe plus depuis un moment entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Des sources au club affirment même qu’en privé, ils ne se supportent plus, sans qu’il y ait eu d’affrontement verbal ou physique. Mais depuis, les deux hommes se sont parlé samedi matin et le manager espagnol considérait que son joueur est différent physiquement depuis la rencontre face à Brest le 7 février dernier et la grosse semelle de Lilian Brassier.

PSG : Kylian Mbappé et Luis Enrique se sont parlé

Kylian Mbappé s’agace, Luis Campos tendu

Pourtant, Luis Enrique a assuré à Kylian Mbappé qu’il comptait sur lui pour les matches importants, et notamment pour ce 8e de finale retour contre la Real Sociedad, mardi soir. «Même si tu es fatigué, je te ferai jouer», aurait-il expliqué à son numéro 7. Mais tout cela commencerait à agacer le principal intéressé, qui en voudrait également à sa direction, selon les informations de L’Equipe. L’attaquant de 25 ans soupçonne que les fuites dans la presse soient issues des rangs du club qui aurait commencé à faire circuler l’information avant même le match contre la Real Sociedad.

De son côté, le clan Mbappé aurait le sentiment que le club n’a pas respecté sa parole, lui qui souhaitait annoncer son départ différemment. Kylian Mbappé ne comprendrait pas ces méthodes avant un 8e de finale de Ligue des champions. Comme révélé par nos soins, de son côté, Nasser Al-Khelaïfi avait confié en privé qu’aucun cadeau ne serait accordé à son talent de 25 ans. Mais les tensions en interne s’intensifient, puisque L’Equipe ajoute que Luis Campos est apparu tendu au fil la soirée à Monaco. Un feuilleton qui est loin d’être fini…