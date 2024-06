Le Portugal déchaîne l’Europe, vente imminente d’un joueur du FC Barcelone

Le Portugal fait sensation

Sur le papier, cette équipe du Portugal est redoutable. Elle a tout de même eu du mal à s’imposer contre la République Tchèque hier soir. O Jogo consacre sa Une à la victoire portugaise. Le débordement de Neto profite à Francisco Conceição, qui signe le but de la victoire 2-1, pour son premier but en 3 sélections. «Fantastique», titre le Daily Mirror pour évoquer ce match remporté sur le fil. «Sublime finish», titre le même média dans ses pages intérieures. «Libéré, délivré», écrit L’Equipe. Le Portugal s’en est donc très bien sorti et le pays peut surtout remercier Vitinha, élu homme du match, qui a été le facteur X de cette rencontre.

Un départ imminent du FC Barcelone

«Départ imminent», placarde Sport. Le Barça et Porto négocient actuellement la vente de Mika Faye, pour 15 millions d’euros. La liaison de Deco avec André Villas-Boas, le président portugais du FC Porto, serait cruciale pour entamer une nouvelle ère prometteuse entre les deux équipes. Le seul détail restant actuellement serait l’option de rachat. Le club catalan envisage d’inclure une clause qui lui permettra de faire revenir le défenseur sénégalais dans les années à venir.

Mais que devient donc Gavi ?

Cristiano Ronaldo machine à cash

Bild parle de Cristiano Ronaldo et de sa capacité à générer beaucoup d’argent en dehors des terrains. Le Portugais a gagné 242 millions d’euros en 2023 grâce à son salaire mais aussi avec ses sponsors. C’est le premier athlète actif à dépasser le milliard de dollars de revenus en carrière. «Avec une présence énorme sur les réseaux sociaux et un partenariat à vie avec Nike, Ronaldo continue de renforcer sa marque "CR7", qui est plus influente que le Portugal», écrit Bild dans ses pages intérieures. Ronaldo, une machine à but et une machine à cash !