PSG : quand Neymar frappait un Titi parisien

La fin de l’aventure de Neymar n’a pas été un long fleuve tranquille. Le journal L’Équipe a relayé quelques informations sur le quotidien du Brésilien avec ses compères du PSG. Notamment une altercation entre l’adjoint de Christophe Galtier, Ismaël Gharbi et le joueur d’Al-Hilal.

La suite après cette publicité

Lors d’un entraînement, l’attaquant de 32 ans se prend la tête avec l’adjoint de Christophe Galtier, et jusqu’à la fin de la session, il reste tendu. Remonté, Neymar est nerveux sur chaque ballon, et quand le titi Ismaël Gharbi lui prend le ballon dans les pieds, il l’a rattrapé «pour lui mettre une balayette et un coup dans la tête alors qu’il était au sol, tout le monde était choqué», assure un témoin. Une fin de relation tendue entre le PSG et Neymar.