Cyclone au Brésil : la CBF apporte son soutien aux victimes

Alors que le Maroc vient d’essuyer un terrible tremblement de terre causant plusieurs centaines de victimes, le Brésil a été frappé en début de semaine dernière par une violente catastrophe naturelle. En effet, un cyclone dévastateur s’est propagé dans le sud du pays. À l’heure actuelle, les recherches pour tenter de secourir les disparus se poursuivent même si le bilan provisoire des autorités brésiliennes s’élève à des dizaines de morts ainsi qu’à plusieurs milliers de déplacés en raison de vents violents et des fortes pluies qui ont suivi le passage du cyclone.

Ce samedi, la Confédération brésilienne de football (CBF) a souhaité apporter son soutien aux familles des victimes ainsi qu’aux personnes ayant été forcé de quitter leur domicile via un communiqué. Dans celui-ci, la CBF mentionne qu’elle a contacté la Confédération sud-américaine du football (CONMEBOL) pour la tenir informer de la catastrophe en lui demandant au passage qu’une minute de silence soit observée sur les pelouses en hommage aux victimes. «Tout l’amour et le soutien de la CBF, en particulier de ceux qui ont perdu leurs proches et amis pendant cette période difficile. Dans la gestion actuelle de l’entité, l’attention portée à chacun et la solidarité seront toujours au premier plan», a-t-elle conclu.