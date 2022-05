Naples : le Barça et la Juve lorgnent Kalidou Koulibaly

L'été 2022 sera-t-il (enfin) celui du départ pour Kalidou Koulibaly ? Annoncé partant chaque année depuis un bon moment, le défenseur central de 30 ans est pourtant toujours bel et bien un joueur de Naples, et ce depuis 2014 désormais. Mais voilà, l'international sénégalais (57 capes) sera en fin de contrat dans un an, en juin 2023, et le club présidé par Aurelio De Laurentiis pourrait bien être tenté de le vendre dans les prochains mois afin de récupérer quelques deniers dans cette affaire.

La suite après cette publicité

D'autant plus que, d'après les informations de Tuttosport, la Juventus s'intéresse à l'ancien Messin. La Vecchia Signora est tentée de faire de Kalidou Koulibaly le remplaçant de Giorgio Chiellini. Une réflexion sera menée à ce sujet car Gabriel Magalhães (24 ans, Arsenal) figure également sur les tablettes de la Juve. Le quotidien italien ajoute que le FC Barcelone, désireux de renforcer une charnière centrale bien trop perméable cette saison, pourrait se pencher sérieusement sur le cas KK.