Bayern : Ryan Gravenberch n'est pas content de son temps de jeu

Alors qu'il sortait d'une saison étincelante dans l'entre-jeu de l'Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch (20 ans) avait décidé de rejoindre le Bayern Munich cet été et rêvait de rapidement s'y imposer. Problème, le Néerlandais n'a disputé que huit matches (1 but inscrit en Coupe d'Allemagne) et n'a jamais commencé une seule rencontre en Bundesliga.

Au micro d'ESPN, il a avoué être déçu et qu'il espérait jouer un peu plus sous les ordres de Julian Nagelsmann. «Pour être honnête, oui je le suis. Vous voulez jouer, mais le manager choisit d'autres joueurs. Je dois l'accepter, mais c'est difficile. J'espérais avoir plus de minutes, mais je dois rester tranquille dans ma tête. Peut-être que le manager me donnera plus de minutes après la pause internationale», a-t-il avoué. Avec, pour objectif, une place dans la liste des Oranjes, pour le Qatar.