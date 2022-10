Ballon d'Or 2022 : le classement du 24e au 21e

C'est parti, le classement du Ballon d'Or 2022 est en train de se dévoiler. Pour cette 66e édition du trophée organisé par France Football, ils étaient 30 à viser la récompense. Alors qu'on connaît déjà les six derniers, voici qu'on connaît désormais les joueurs placés à la 22e place.

On retrouve le Portugais Bernardo Silva qui a été un acteur clef de Manchester City pour le sacre en Premier League mais aussi au bon parcours en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale. Son coéquipier anglais Phil Foden arrive à égalité tout comme Trent Alexander-Arnold. Le latéral anglais a été finaliste de la Ligue des Champions et a remporté la FA Cup et la Carabao Cup. Harry Kane arrive à la 21e place après sa grosse saison en Premier League avec Tottenham.

Suivez la cérémonie en direct ici

Le classement du Ballon d'Or

21e) Harry Kane (Tottenham)

22e) Phil Foden (Manchester City)

22e) Bernardo Silva (Manchester City)

22e) Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25e) Antonio Rüdiger (Chelsea et Real Madrid)

25e) Darwin Nunez (Benfica et Liverpool)

25e) Joshua Kimmich (Bayern Munich)

25e) Joao Cancelo (Manchester City)

25e) Christopher Nkunku (RB Leipzig)

25e) Mike Maignan (AC Milan)