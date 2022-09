PSG : la réponse cinglante de Christophe Galtier à la polémique du char à voile

La suite après cette publicité

C'est la polémique du moment. Interrogé sur les déplacements du PSG lundi lors de la conférence d'avant match contre la Juventus, Christophe Galtier s'était permis une blague qui est plutôt mal passée, à tel point qu'il a vivement été critiqué par de nombreux politiciens. Depuis hier soir, c'est même le sujet numéro 1 de certaines chaînes de télévision.

« Je me doutais qu’on allait avoir cette question là. Ce matin, on a discuté avec la société qui organise nos déplacements, on regarde si on ne peut pas se déplacer en char à voile », avait ainsi lancé le coach, aux côtés d'un Kylian Mbappé qui en a aussi pris pour son grade puisqu'il avait éclaté de rire sur le coup. Après le duel face à la Juventus, le tacticien parisien a logiquement dû s'exprimer sur cette polémique.

Galtier regrette ne plus pouvoir faire d'humour

« Je regrette, on ne peut pas faire de l'humour. C’était une blague au mauvais moment. Mais croyez moi que je suis concerné par les problèmes de la planète. J’ai entendu qu’on était hors sol. Ce n’est pas le cas. Mes joueurs font très attention au climat, le club est très attentif à ça. À Lille, on y a été en bus. On est conscients des enjeux. Évidemment que je regrette, mais je crois qu'en France c'est difficile de faire de l'humour. Même si ma blague n’était pas top et que je l’ai su très rapidement en rentrant à la maison », a expliqué le coach français devant les caméras de Canal+.

Voilà qui est clair. Un demi-mea culpa en somme, qui ne servira probablement pas à calmer les ardeurs de ses nouveaux détracteurs, mais qui a permis à l'ancien de l'ASSE de donner sa version des faits. Quoi qu'il en soit, Christophe Galtier peut tout de même aller se coucher avec le sourire suite à la victoire des siens contre le principal adversaire du groupe H de la Ligue des Champions.