Eredivisie : le PSV s'impose sur la pelouse de l'Ajax et devient le nouveau leader du championnat néerlandais

Un très beau duel de haut de tableau, entre deux des meilleurs équipes de l'Eredevisie, était à l'honneur ce dimanche au Pays-Bas. En effet, l'Ajax Amsterdam recevait le PSV Eindhoven à la Johan Cruyff Arena. Respectivement premiers et deuxièmes du championnat néerlandais avant le coup d'envoi, la confrontation entre les deux formations était l'occasion de redistribuer les cartes en tête en clôture de la 13ème journée du championnat néerlandais. Néanmoins, la première période ne donnait pas lieu à un énorme spectacle et les occasions se faisaient plutôt rares. Malgré cela, les joueurs d'Alfred Schreuder concédaient l'ouverture du score alors que Cody Gakpo, intenable en ce début de saison avec le PSV, trouvait Luuk De Jong d'un bon centre et l'avant-centre néerlandais pouvait alors conclure pour ouvrir la marque en faveur des visiteurs (20e, 1-0). Juste avant la pause, Mohammed Kudus passait à deux doigts d'égaliser mais sa frappe terminait son chemin sur le poteau de Walter Benítez (44e).

Au retour des vestiaires, Érick Gutiérrez permettait à son équipe d'augmenter son avance au tableau d'affichage en inscrivant le deuxième but du PSV Eindhoven (50e, 2-0). A l'heure de jeu, Devyne Rensch mettait Xavi Simons à terre, mais le défenseur de l'Ajax avait sûrement touché le ballon avant cela (59e). Après consultation de la VAR, l'arbitre de la rencontre, M. Danny Makkelie, n'accordait donc pas le pénalty aux visiteurs (62e). Dans la foulée, face à ses anciens coéquipiers ajacides, Anwar El Ghazi, rentré quelques minutes auparavant (62e), trouvait la barre transversale adverse sur un superbe coup franc (66e). En fin de rencontre, Lorenzo Lucca redonnait un peu d'espoir aux locaux en réduisant l'écart (83e, 2-1) alors que lui aussi venait tout juste de rentrer sur la pelouse (81e). A noter que l'Italien a remplacé Dušan Tadic. L'attaquant serbe n'était vraiment pas content de quitter le pré et à frapper les chaises sur le banc des remplaçants. Au classement, ce résultat change beaucoup de choses. Grâce à cette victoire, le PSV Eindhoven repasse devant son adversaire du jour et s'empare du trône de l'Eredivisie. De son côté, l'Ajax retombe donc à la deuxième place même si les Ajacides ont une rencontre en moins et donc une en plus à disputer que leur adversaire du jour.