Lorient : Gourvennec finalement sur le banc ?

Le départ de Régis Le Bris étant imminent, Lorient cherche activement un coach pour lui succéder. L’objectif sera bien évidemment la remontée en Ligue 1. Stéphane Le Mignan a été pressenti de même qu’Olivier Pantaloni (57 ans). Certaines sources annonçaient même un accord entre le technicien corse de l’AC Ajaccio et le club du Morbihan. Mais ces dernières heures, le nom d’un coach vient de faire son apparition et pourrait coiffer tout le monde au passage.

Selon nos informations, Jocelyn Gourvennec est bien placé pour rafler le poste d’entraîneur chez les Merlus. C’est une finale à deux qui s’annonce entre lui et Pantaloni. Mais l’ancien coach de Bordeaux et de Lille, libre de ses engagements avec le FC Nantes, a ses partisans à Lorient. Son passé d’ancien joueur du club (il y a fait ses débuts en pro à 16 ans), le fait qu’il y ait passé sa jeunesse, le fait qu’il possède de nombreuses affinités avec le staff actuel et son expérience de la Ligue 2 (il avait réussi à faire remonter Guingamp) en Ligue 1 sont autant d’atouts qui séduisent aujourd’hui le board lorientais. Qui d’Olivier Pantaloni ou de Jocelyn Gourvennec sera sur le banc dès la semaine prochaine ? Réponse dans les prochaines heures…