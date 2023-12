PSG : Kylian Mbappé intègre le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain réalise la bonne opération de la 14e journée de Ligue 1 et profite du faux pas de l’OGC Nice, battu à Nantes la veille. Dans son duel l’opposant au Havre ce dimanche après-midi, le champion de France en titre est venu à bout de son adversaire (2-0) après avoir joué pendant plus de 80 minutes en infériorité numérique suite à l’expulsion de Gianluigi Donnarumma (10e). Grand artisan du succès des Parisiens en Normandie pour avoir trouvé le chemin des filets à la 23e minute, Kylian Mbappé est plus que jamais en tête du classement des buteurs en Ligue 1.

Avec cette 15e réalisation à mettre à son actif depuis le début de l’exercice en cours en championnat, l’attaquant francilien porte désormais son total à 179 buts inscrits dans l’élite. Au stade Océane, le Bondynois a intégré le cercle très fermé et prestigieux des 10 meilleurs buteurs de l’histoire de la première division, à égalité avec Carlos Bianchi et Gunnar Andersson au 9e rang. Du haut de ses 24 ans, l’international français (75 sélections, 46 buts) reste néanmoins à 120 longueurs de la première place occupée par Delio Onnis (299 buts). Le chemin est encore long…