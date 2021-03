PSG : la réponse de Leandro Paredes sur les critiques liées à ses débuts

Mercato d'hiver 2019, le Paris Saint-Germain débourse 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Leandro Paredes. Un transfert qui avait alors interpellé les observateurs. Le milieu argentin n'avait d'ailleurs pas tardé à défrayer la chronique avec des prestations jugées décevantes. Mais deux ans après son arrivée au PSG, l'ancien joueur du Zenit renait de ses cendres et est considéré comme un taulier par le nouvel entraîneur parisien Mauricio Pochettino.

Enfin épanoui dans l'entrejeu francilien, le principal protagoniste est revenu sur les critiques concernant ses débuts à Paris dans une interview accordée au JDD. « Ceux qui ont parlé d'échec à propos de mon transfert ont commis une injustice. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur me donne beaucoup de confiance et de liberté pour jouer. Avec lui, je joue mon jeu. Ces derniers temps, je suis à l'aise et j'apporte davantage, » a ainsi estimé l'international argentin. Une belle revanche pour l'intéressé...