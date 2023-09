PSG : la drôle de situation de la recrue fantôme Cher Ndour

La suite après cette publicité

Il est l’une des recrues surprises du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain. A seulement 19 ans, Cher Ndour a choisi de quitter Benfica, où il a remporté une Youth League, pour céder aux sirènes des Rouge et Bleu. Au plus grand dam du président des Aguias, Rui Costa. «On a beaucoup négocié, c’était sur le point d’être renouvelé, il a compris que l’avenir ne passait pas par Benfica et le PSG est apparu. Nous voulions vraiment qu’il reste, mais je ne peux pas le forcer à rester à Benfica. Souvent, les joueurs ont moins de patience parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’offres et je respecte cela. Ils pensent plus à l’immédiat et moins à l’avenir».

Présenté comme un milieu de terrain très prometteur, l’international Espoir italien (2 capes) était synonyme de bon coup puisqu’il est arrivé à Paris libre de tout contrat. À l’heure où le PSG souhaitait procéder à un grand coup de balai pour faire place nette à de nouveaux talents, Ndour collait au nouveau projet francilien. Mais depuis, l’ancien Benfiquista doit se contenter des matches de la sélection Espoir italienne pour avoir du temps de jeu. Luis Enrique ne l’a utilisé qu’une seule fois en Ligue 1. C’était face à l’Olympique Lyonnais et le joueur n’a joué que 5 minutes. Cela peut étonner, même si avoir un temps de jeu conséquent au sein de l’équipe première n’est pas donné à tous les jeunes de 19 ans. Ce qui interpelle le plus, c’est le choix du PSG de se passer de sa recrue estivale en coupe d’Europe alors qu’il a enregistré quatre gardiens (Donnarumma, Navas, Letellier, Tenas).

Privé de C1, non éligible pour la Youth League

Non inscrit dans la liste des joueurs retenus pour jouer la Ligue des Champions, Ndour ne peut pas non plus figurer dans la liste B. « Un joueur peut être inscrit sur la liste B s’il est né le 1er janvier 2002 ou après cette date et si, depuis son quinzième anniversaire, il a été qualifié pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, ou pendant trois années consécutives au total interrompues une seule fois par un prêt à un club de la même association pendant au maximum une année. Les joueurs âgés de 16 ans peuvent être inscrits sur la liste B s’ils ont été inscrits auprès du club participant durant les deux années précédentes sans interruption », explique l’article 45.11 du règlement de l’UEFA.

Une situation surprenante qui oblige donc Ndour à se concentrer uniquement sur ses chances de gratter éventuellement des minutes en Ligue 1 et plus tard en Coupe de France. Car l’autre souci de l’Italien, c’est qu’il ne peut pas non plus jouer en Youth League (le PSG joue aujourd’hui à 16h contre le BVB). Absent de la liste soumise par le PSG à l’UEFA, Ndour ne respecte pas l’article 36.04 du règlement de la compétition stipule que seuls les joueurs nés le 1er janvier 2005 ou après sont éligibles. Né le 27 juillet 2004, Cher Ndour est hors jeu.

