Adil Rami ne craint pas Messi et Neymar

Dans un entretien accordé à nos confrères de BFM Côte d'Azur, Adil Rami a donné son avis sur le trio de choc du Paris Saint-Germain. Depuis son retour en Ligue 1 avec l'ESTAC, le défenseur central de 36 ans a retrouvé certaines stars en refoulant les pelouses du championnat français. Notamment, Lionel Messi et Neymar Jr. Il a pu les affronter à plusieurs reprises lorsqu'il évoluait en Liga, à Valence de 2011 à 2014 et à Séville lors des saisons 2015/2016 et 2016/2017. Mais également en Ligue 1, quand il jouait à l'OM (17/18 et 18/19)

Le champion du monde 2018 vient tout juste de prolonger son bail avec Troyes et donc affrontera une année de plus la MNM en championnat. Il confie qu'il n'exprime aucune crainte de les affronter à nouveau : « Neymar et Messi, je les ai joués quand ils étaient à leur apogée. Et quand j’étais à mon apogée. Ce n’est pas maintenant qu’on a tous 35 ans que je vais les craindre (rire). » D'après lui, rencontrer ce genre de joueurs dans une carrière est quelque chose d'exceptionnel : « Tu joues au foot pour rencontrer des joueurs comme ça. Pour moi, c’est un honneur de jouer contre ce type de joueurs. » L'ancien Lillois n'avait pas pu s'opposer à eux la saison dernière, blessé lors du match retour face au PSG (2-2).