Marcus Thuram revient sur son mauvais geste sur Savic

Il y a une semaine, l’Inter a dit adieu à la Ligue des Champions en se faisant éliminer par l’Atlético de Madrid au terme d’un match très disputé. Durant la prolongation, Marcus Thuram a frisé la correctionnelle. Il a été filmé en train d’attraper les parties génitales de son adversaire direct, Stefan Savic.

Par chance, la VAR a décidé de ne pas appeler l’arbitre de centre et le Français s’en est bien tiré. Il en a conscience. «C’est un geste qu’il ne faut pas faire et à éviter. Il ne faut pas faire ça. Si j’ai eu peur de me faire attraper par la VAR ? Non parce que l’arbitre a bien vu ce qu’il s’était passé», répond l’attaquant en conférence de presse avec les Bleus.