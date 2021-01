Lille : une pépite turque dans le viseur ?

La suite après cette publicité

Après Burak Yilmaz, Yusuf Yazici, Zeki Celik ou encore le jeune Mustafa Kapi, Lille pourrait bien voir un autre turc débarquer dans l’équipe. Les Dogues seraient entrés en contact avec Bursaspor pour la jeune pépite de Süper Lig, Ali Akman.

Cette saison, le joueur de 18 ans affole les compteurs. Déjà auteur de 9 buts et 4 passes décisives en seulement 16 matches de championnat, Ali Akman attire l’attention des clubs européens. Selon les informations de Spor Ekstra, Lille aurait entamé des discussions avec le joueur et le club. En fin de contrat cet été, l’attaquant international U21, pourrait faire ses valises dès cet hiver pour un petit peu plus d’un million d’euros. Toujours selon le média turc, Monaco, Chelsea ou encore Salzbourg se sont également entretenus avec le joueur. « Nous ne voulons pas qu’Ali soit transféré vers un autre club de Turquie » avait précisé le président du club, il y a quelques jours.