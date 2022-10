Napoli - Glasgow Rangers : les compositions officielles

Pour la 5ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Napoli reçoit les Rangers au Stade Diego Armando Maradona ce mercredi soir (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Début de saison rêvé pour les hommes de Luciano Spalletti qui sont encore invaincus cette saison toutes compétitions confondues. Avec un jeu attrayant depuis le mois d’août et des individualités qui se montrent au grand jour comme Zambo Aguissa ou Kvaratskhelia par exemple, les Napolitains peuvent difficilement faire mieux. Meilleure attaque en Serie A ou en Ligue des Champions mais aussi parmi les meilleurs défenses dans la deux compétitions, les Italiens pourraient bien être une des surprises de cette campagne 2022/2023. Déjà qualifiés en huitièmes de finale, ils doivent tout de même assurer la première place du groupe contre les Rangers ce soir. Pour cela, Spalletti peut compter sur un groupe presque au complet mais il choisit de faire un peu tourner. Østigard en défense centrale à la place de Rrahmani ou Jesus. Elmas et Ndombélé au milieu avec Lobotka. Raspadori sera titulaire à gauche, Politano à droite et Simeone à la pointe de l'attaque.

Les Écossais n’ont quant à eux pas remporté le moindre match cette saison en Ligue des Champions et reste sur une très lourde défaite contre Liverpool à domicile 7-1. Pire, après quatre journée, ils comptent que des défaites et 0 point. En championnat c’est beaucoup mieux avec une deuxième place à quatre points derrière le Celtic. Mais pour éviter le 0 pointé à la fin de cette phase de groupes, Giovanni von Bronckhorst décide aussi de faire tourner par rapport au match contre Liverpool. L'attaque est presque refaite à 100% avec Morelos, Wright et Tillman qui seront titulaires. Le capitaine Tavernier est bien présent en défense.

Les compositions d'équipes

SSC Napoli : Meret - Di Lorenzo (cap.), Østigard, Kim, Rui - Ndombélé, Lobotka, Elmas - Politano, Simeone, Raspadori.

Rangers : McGregor - Tavernier (cap.), King, Davies, Yilmaz - Lundstram, Sands - Wright, Tillman, Kent - Morelos.

