Dans le football, tout va très vite. Alors qu'on lui prédestinait un avenir à la Michael Cuisance ou à Olivier Ntcham après des débuts compliqués à Marseille, Amine Harit est en train de mettre tout le monde d'accord. Il faut dire que les performances de l'ancien Nantais depuis le 13 mars et son retour dans le onze de départ de Jorge Sampaoli face à Brest. Avec 2 buts et 2 passes décisives lors de ses 7 derniers matches et un match énorme notamment face à Saint Etienne, l'international marocain est redevenu le joueur qui faisait tant de différences lors de ses premières années à Schalke, notamment la saison 2019-20 (6 buts et 4 passes décisives en 25 matches de Bundesliga).

« Je suis dans une bonne période et je me sens de mieux en mieux depuis quelques semaines. En football, il faut toujours avoir de l'espoir et croire en soi. J'attendais mon moment, il est arrivé. Tant mieux pour moi et pour le groupe», déclarait d'ailleurs le natif de Pontoise après la belle victoire des siens face à Montpellier dimanche dernier et un match plein ponctué d'une passe décisive. Une belle passe qui n'a pas échappé au coach argentin de l'OM également interrogé par la presse à l'issue de la victoire de l'OM sur le MHSC. «C'est un joueur qui pèse dans le déséquilibre et dans le un-contre-un. C'est devenu un joueur très important pour nous et il le sera à chaque match du sprint final.»

L'OM veut conserver Amine Harit

Un joueur important, le mot est lancé et le n°7 marseillais sera à n'en point douter un adversaire à suivre dimanche soir lors du Classique face au PSG. Si ce statut ne souffre d'aucune contestation aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas pour Harit à Marseille qui a connu un début de saison compliqué. Pourtant, Pablo Longoria apprécie tout particulièrement le profil du joueur et a toujours cru en lui même dans les moments difficiles. Le boss de l'OM a une idée bien précise, à savoir celui de conserver le milieu offensif seulement prêté pour l'instant par Schalke 04.

Si le club allemand est bien parti pour remonter en Bundesliga, il n'y a quasiment aucune chance de voir retourner dans la Ruhr Harit l'été prochain. Mais est-il promis à l'OM pour autant ? Rien n'est moins sur. Si le joueur apprécie la vie et la ferveur des supporters marseillais et qu'il n'est pas contre s'engager dans la durée à l'OM et qu'il y a la volonté des deux parties à entamer des discussions, l'affaire est loin d'être dans le sac pour le club phocéen.

Villarreal et le FC Séville sont très chauds sur Harit

Selon nos informations, il y a deux raisons à cela. La première est d'ordre financière. Le joueur dispose d'un confortable salaire à Schalke 04 et a fait de gros efforts pour venir à Marseille. Si Pablo Longoria veut le conserver, il faudra à la fois convaincre le club allemand puisque le milieu marseillais de 24 ans dispose d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2024 à Schalke. Mais le danger pour l'OM se trouve aussi en Espagne.

Le retour en forme d'Amine Harit a dépassé les frontières hexagonales, mais aussi les Pyrénées. Le FC Séville, mais aussi et surtout Villarreal, qui suit le joueur depuis quasiment deux ans et qui avait d'ailleurs tenté de le recruter en toute fin du mercato hivernal 2021, sont à l'affût. Les projets sportifs de ces deux clubs pourraient ne pas laisser insensibles Amine Harit. La balle est donc dans le camp du club phocéen et de Pablo Longoria. Une chose est sûre, la signature d'un joueur de ce calibre et qui évolue à un tel niveau serait une excellente nouvelle pour le club phocéen, toujours en bonne place pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions en fin de saison...