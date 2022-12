CdM 2022, Angleterre : "les autres devraient commencer à nous craindre"

La suite après cette publicité

Un message caché en direction de l'équipe de France ? Alors que l'Angleterre a tranquillement disposé du Sénégal (3-0) en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 dimanche, les Three Lions affronteront les Bleus samedi (20 heures, heure française) pour une place en demi-finale au Qatar. Après la qualification de son équipe, Declan Rice (23 ans) a tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus pour la suite de la compétition. « Je l'ai dit tout au long du tournoi : je ne pense pas que nous ayons obtenu le crédit que nous méritions, a d'abord lancé le milieu de West Ham dans des propos relayés par The Athletic. Quand vous regardez d'autres nations comme la Hollande et l'Argentine, elles gagnent confortablement leurs matchs et on appelle ça des masterclass. »

Et Rice de poursuivre. « Chez nous, c'est toujours plus enlevé. Si vous regardez les deux derniers matchs, nous n'avons pas fait d'erreurs. Les pays devraient commencer à nous craindre maintenant. Je pense que contre les grandes équipes, on a toujours parlé de nous en utilisant le ballon. Durant ce tournoi, nous avons contrôlé chaque match. Nous avons très bien déplacé le ballon. Les premières étapes ont été fragiles lorsque les équipes ont essayé de nous empêcher de jouer, mais après le but, cela s'ouvre et vous commencez vraiment à nous voir jouer. Contre la France, nous avons vu des faiblesses en eux que nous pouvons essayer d'exploiter et ce sera un grand match. »