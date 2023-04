AS Rome : la réponse sans filtre de José Mourinho à Antonio Cassano

Pas du genre à mâcher ses mots, José Mourinho a encore une fois justifié cette étiquette qui lui colle à la peau. Attaqué par Antonio Cassano cette semaine, qui avait déclaré sur la chaîne Youtube Bobo TV qu’il n’était pas "au niveau" pour entraîner le Real Madrid, l’entraîneur de l’AS Rome a réagi après la victoire de l’AS Roma ce samedi face au Torino (0-1). Et comme souvent, le Special One y est allé sans prendre de gants.

La suite après cette publicité

«Chacun est libre d’avoir ses préférences ou même de critiquer. Mais quand il s’agit des autres, comme Antonio Cassano, les choses sont différentes. Il s’amuse et les autres travaillent sérieusement. Cassano a joué pour la Roma, l’Inter et le Real Madrid. A Madrid on se souvient de lui pour son manteau, avec la Roma, il a remporté une Supercoupe sans jouer et avec l’Inter, il n’a même pas remporté la Coupe de Lombardie. »

À lire

Napoli : Victor Osimhen évoque sa complicité avec Khvicha Kvaratskhelia