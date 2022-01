Côte d'Ivoire - Algérie : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le match de la dernière chance pour près de 44 millions d'habitants. L'Algérie, tenante du titre, affronte la Côte d'Ivoire ce jeudi (17h) sur la pelouse du Japoma Stadium de Douala dans le cadre de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La victoire est obligatoire pour les Fennecs, derniers du groupe C (1 point en 2 matches), s'ils souhaitent se qualifier en huitièmes de finale et cela passera par des buts, qu'ils n'ont pas encore réussi à inscrire face à la Sierre Leone (0-0) et la Guinée Equatoriale (0-1). Les Eléphants ont leur destin entre leurs mains (1er, 4 pts) et un résultat nul leur garantirait la qualification pour la phase éliminatoire de la compétition, mais les trois points du succès leur permettraient de s'accaparer de la première place de la poule et un adversaire plus abordable en 8es.

Concernant les compositions, on commence par les hommes de Patrice Beaumelle. Le sélectionneur français aligne un 4-3-3 avec Sangaré aux cages. En défense, Kossounou et Deli forment la charnière centrale avec Aurier et Konan sur les côtés. Le milieu de terrain est composé de Sangaré, Seri et Kessié. Enfin, l’attaque des Éléphants est portée par le trio Pépé-Haller-Gradel. Du côté des Verts, Djamel Belmadi propose une équipe articulée en 4-2-3-1 avec M’Bohli dans les cages. Devant lui, un quatuor composé d'Atal, Bedrane, Mandi et Bensebaïni. Le duo Zerrouki-Bennacer est à la récupération dans le double pivot. Un cran au-dessus, Mahrez à droite, Belaïli dans l'axe et Benrahma à gauche afin d'alimenter Bounedjah, seul en pointe de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

Côte d'Ivoire : Badra - Aurier, Kossounou, Deli, Konan - Kessié, Seri, Sangaré – Gradel, Haller, Pépé

Algérie : M'Bolhi - Atal, Bedrane, Mandi, Bensebaïni - Zerrouki, Bennacer - Mahrez, Belaïli, Benrahma - Bounedjah