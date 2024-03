Bordeaux : l’arrosoir du centre d’entraînement ne fonctionne plus

Cette saison, les Girondins de Bordeaux sont très loin du niveau attendu. Club le plus dépensier du championnat cet été, Bordeaux avait clairement affiché son ambition de remonter en Ligue 1 après avoir manqué l’occasion la saison dernière. Mais dans une saison manquée, la formation d’Albert Riera pointe à la 13e place du classement, à 4 points de la zone rouge. Une grosse déception alors que le club continue de faire parler aussi en dehors des terrains.

En effet, ce vendredi, Sud-Ouest révèle une drôle de situation au sein du Haillan, centre d’entraînement bordelais. La pelouse du terrain d’entraînement n’a plus été arrosée depuis plus deux semaines. La raison ? La pompe des terrains ne fonctionne plus et personne ne l’a réparée depuis. Les joueurs doivent attendre les pluies pour pouvoir s’entraîner sur une pelouse moins sèche et plus adaptée… Rien ne va plus pour le club de Gérard Lopez.