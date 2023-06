OL : Maxence Caqueret est dans la short-list de deux clubs européens

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est entré dans une nouvelle ère. Aux commandes de l’écurie rhodanienne, John Textor est attendu au tournant pour ce premier mercato sans Jean-Michel Aulas. En concertation avec Laurent Blanc et ses équipes, l’homme d’affaires américain devra trancher sur plusieurs dossiers cet été. Un été où les pensionnaires du Groupama Stadium risquent d’être attaqués pour leurs jeunes talents. Castello Lukeba, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola ne devraient pas manquer de prétendants.

Mais la porte ne devrait pas s’ouvrir pour tous. Pur produit de la formation lyonnaise, Maxence Caqueret (22 ans) a lui aussi des touches. Après un début de saison moyen ou en deçà des attentes placées en lui , le milieu de terrain a retrouvé petit à petit son niveau. Il a terminé l’exercice 2022-23 avec un bilan de 4 buts et 7 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues, dont 35 en tant que titulaire.

À lire

Keito Nakamura, la nouvelle sensation japonaise prisée par la Ligue 1 et l’Europe

Deux clubs suivent Caqueret

Son profil intéresse d’ailleurs quelques écuries. Selon nos informations, le Borussia Dortmund a un oeil sur lui. Il fait partie des milieux suivis en Europe, sans pour autant dire que les Allemands vont concrètement passer à l’offensive cet été. Tottenham est dans la même position. Le joueur est dans une short-list mais les Spurs doivent avant tout régler des chantiers prioritaires. De prestigieux prétendants malgré tout pour le joueur français, qui avait été approché par l’AC Milan l’été dernier.

La suite après cette publicité

Mais il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 au sein de son club de coeur. L’idée était de continuer à grandir et progresser sous le maillot frappé du lion. Un an plus tard, d’autres clubs suivent son cas. Il reste à savoir quelle sera la position du joueur et celle de l’Olympique Lyonnais en cas d’offensive plus sérieuse. Concernant le natif de Vénissieux, on imagine que ce n’est pas sa priorité du moment, lui qui va disputer l’Euro U21 avec l’équipe de France.