Un nouveau maillot third 2022-2023 osé pour Tottenham

Nike a présenté un nouveau maillot third spécial pour la saison 2022-2023.

Après un début de saison quasi idéal, puisque la troupe d'Antonio Conte n'a fait qu'une bouchée de Southampton (4-1) devant ses supporters samedi, Tottenham vient, aux côtés de son équipementier depuis 2017 et ce jusqu'en 2033, de dévoiler au grand jour son nouveau maillot third pour cet exercice 2022-2023.

Des graphismes abstraits

Contrairement à la tunique principale, épurée, ou encore au deuxième maillot de cette année, ce third kit conçu par la marque à la virgule a le mérite d'être original et de sortir des sentiers battus. D'un turquoise dominant, ce haut possède la particularité d'arborer de nombreux motifs noirs abstraits imprimés en son sein.

Difficile de vraiment distinguer de quoi il peut bien s'agir, ou bien à quoi cela peut correspondre, au premier regard, tant les formes sont disparates sur l'ensemble de ce maillot third. Le blason des Spurs y est représenté en blanc, entouré de turquoise toutefois, tout comme le swoosh de Nike ou encore les sponsors maillots au centre (AIA) et sur la manche gauche (Cinch).

Basé sur le modèle 22-23

En regardant de plus près les coutures au niveau des épaules, on se rend compte que cette nouvelle création de la firme américaine est bien évidemment basée sur le modèle de cette année. À noter que le noir est aussi présent autour du col et en liserés sur les manches de cette tenue que porteront bientôt Harry Kane, Clément Lenglet ou encore Heung-min Son.

Reste désormais à connaître l'opinion des supporters de Tottenham. Une chose est sûre, le pari est osé, voire risqué, tant le rendu visuel est lourd et peut difficilement être supportable pour les yeux des puristes.

