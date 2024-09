Liga : l’arrivée de Mbappé ne change rien pour Lamine Yamal

Lamine Yamal face à Kylian Mbappé, voici le duel qui pourrait relancer l’intérêt pour les Clasicos en Espagne. L’opposition attendue entre les deux joueurs, lors des prochains Barça-Real, excite les observateurs de l’autre côté des Pyrénées. Mais pour le jeune Barcelonais, l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid ne change cependant pas la donne. « Je me souviens de ces Clasicos dont tout le monde parlait : c’était fou ! Plus il y a de grands joueurs, à Madrid comme au Barça, mieux c’est pour la Liga. Mais non, je ne pense pas que ce soit l’ère Mbappé-Lamine maintenant. Ce sera l’ère Barça-Madrid, comme ça l’a toujours été. Et nous allons tout mettre en œuvre pour gagner les Clasicos qui se présenteront, afin de remporter des titres ».

Après les départs successifs de Cristiano Ronaldo, puis de Lionel Messi, cette affiche de légende a perdu de sa superbe. La Liga voit en Mbappé et Yamal, les successeurs potentiels des deux légendes, mais également ceux qui pourraient ramener le championnat espagnol sur le toit de l’Europe. Avec un Barça qui a démarré sa saison sur les chapeaux de roues, et un Real Madrid version Galactiques 2.0 qui patine pour le moment, la première épreuve de force entre les deux géants risque de faire grand bruit. Rendez-vous le 27 octobre au Santiago Bernabéu pour l’épisode un de la saga Mbappé-Yamal en Espagne.