La Croatie sans Luka Modric ni Ivan Rakitic face à la France

Luka Modrić et Ivan Rakitić manqueront l'ouverture de la Ligue des Nations, qui attend l'équipe nationale croate début septembre, tout comme Marin Pongračić, a annoncé la Fédération croate de football dans un communiqué. En accord avec le sélectionneur Zlatko Dalić, le rassemblement de la Vatreni en septembre sera manqué par le capitaine Luka Modrić et le vice-capitaine Ivan Rakitic, tandis que le défenseur central de Wolfsburg Marin Pongračić, appelé pour la toute première fois, a déclaré forfait pour cause de maladie. Au lieu des trois mentionnés, le sélecteur Dalić a fait appel aux attaquants Antonio Čolak (Rijeka) et Ante Budimir (Majorque) et au stoppeur Milo Škorić (Osijek), pour compléter sa liste de 23.

A noter la première convocation du gardien fraîchement recruté par l'Atlético de Madrid, Ivo Grbic. De plus, l'entraîneur Dalić a accordé deux jours de congé supplémentaires à Ivan Perišić et Marcel Brozović, qui ont disputé respectivement les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Ils rejoindront l'équipe nationale le mercredi 2 septembre. Pour rappel, l'équipe nationale croate se réunit le 31 août à Zagreb, avant de disputer ses deux premiers tests de la nouvelle édition de la Ligue des Nations - le 5 septembre, la Croatie jouera à Porto face au Portugal, et trois jours plus tard, le finaliste du Mondial 2018 s'offrira un replay de la finale perdue en Russie, à Saint-Denis contre les champions du monde français.

La liste initiale de la Croatie