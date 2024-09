Al-Ittihad : la gifle reçue face à Al-Hilal ne passe pas, Karim Benzema attaqué !

C’était le premier gros choc de la saison en Saudi Pro League. Après avoir bien débuté son championnat sur le plan comptable (3 victoires en 3 matches), le Al-Ittihad de Laurent Blanc affrontait le géant Al-Hilal dans le cadre de la 4e journée. Avec un Karim Benzema de retour en forme, un Moussa Diaby virevoltant ou encore un Houssem Aouar décisif, tous les ingrédients étaient présents pour créer l’exploit. Un exploit dans ce Classique tant Al-Hilal écrase la concurrence et semble intouchable. Tenant du titre, le club de Jorge Jesus n’a pas perdu un seul match la saison dernière et commence sur les mêmes bases avec 3 victoires sur le début de saison.

Laurent Blanc déjà critiqué

On s’attendait à du spectacle donc pour ce match, mais le miracle n’a pas eu lieu pour la formation de Laurent Blanc qui n’a même pas eu le temps de rêver un peu. À domicile, Al-Hilal n’a pas fait dans la demi-mesure. Après 37 minutes de jeu, la Vague Bleu menait déjà 3-0 grâce à un nouveau doublé d’Aleksandar Mitrović, son quatrième en quatre matches (8 buts au total). Le but en toute fin de rencontre de Karim Benzema ne changera rien au scénario et à la supériorité évidente d’Al-Hilal sur ce qui doit être un concurrent au titre. Et cet écart de niveau malgré un effectif tout de même séduisant du côté d’Al-Ittihad fait grincer des dents en Arabie saoudite. Surtout quand c’est Laurent Blanc qui l’avoue en conférence de presse d’après-match.

«Bravo à Al Hilal qui a tenté de plier le match tôt et y est parvenu. Ils ont mieux joué, c’est la vérité. Nous avons joué un match contre un adversaire très fort avec un bon entraîneur, ils ont été constants, et à mon avis, si nous n’avions pas encaissé les deux buts tôt, la situation aurait été différente. Al Hilal a battu toutes les équipes de la ligue. C’est la meilleure équipe d’Arabie Saoudite et elle est stable depuis la saison dernière. Nous avons besoin de beaucoup de travail et aujourd’hui, nous avons vu la différence, et nous devons en prendre conscience, et c’est sage. Nous avons besoin de plus de travail. Personnellement, je m’attendais à ce que nous nous battions mieux avec le ballon, et nous avons manqué de férocité. Je suis mécontent et insatisfait», a-t-il lancé après le match. Mais ces explications ne conviennent pas du tout aux supporters et aux suiveurs d’Al-Ittihad qui n’ont pas manqué de cartonner le coach et l’équipe à la télévision saoudienne.

Karim Benzema premier coupable

Dans le célèbre show «Action avec Walid», les journalistes se sont lâchés et ont notamment demandé d’arrêter de considérer cette rencontre comme un Classique alors qu’Al-Hilal a battu 7 fois de suite Al-Ittihad en un an (au total, Al-Hilal reste sur une série 14 matches sans défaite avec 13 victoires, 1 nul). «Être mauvais dans un match comme celui-ci est inacceptable. Pourquoi ne pas gagner et concourir ?! Ne disons-nous pas que nous sommes les meilleurs ?! Même si vous savez que vous êtes le plus faible, mentez-vous et dites je suis le meilleur pour vous convaincre», a regretté aussi Mohamed Nour légende du club. Du côté des joueurs, le constat est le même. Après la rencontre, le gardien serbe Predrag Rajkovic a regretté le visage affiché par son équipe. «On n’a pas bien commencé, et c’était comme si nous étions en train de faire la sieste» alors que Moussa Diaby, devant la colère des journalistes en zone mixte, a tenu à faire une promesse : «je n’étais pas avec l’équipe la saison dernière et je suis convaincu que nous gagnerons le match retour contre Al Hilal.»

Comme bien souvent dans ce genre de contre-performance, un homme est pointé du doigt : Karim Benzema. Le Français cristallise toutes les critiques à chaque défaite des siens. Et il n’a encore une fois pas été épargné ce dimanche alors que les suiveurs lui reprochent notamment de tout décider au club puisqu’il est à l’origine des départs des coachs Gallardo et Nuno Esperito Santo. «« Tout le monde sait et il est clair que Benzema est celui qui dirige la planification technique de la fédération, à commencer par la sélection de l’entraîneur Laurent Blanc et du joueur Houssem Aouar. Ce sont ses idées et ses dispositions. Il doit assumer la responsabilité de son travail. Mais voulons-nous construire une équipe pour l’entité ou juste un groupe ?», a lancé Hamad Al-Sanaa, ancien dirigeant d’Al-Ittihad avant de faire d’autres révélations. «Il a choisi quand il y avait un entraîneur qui arrivait en début de saison à savoir Stefano Pioli (ndlr : il a signé à Al-Nassr) et il a été rejeté à cause de Benzema, parce qu’il avait d’autres convictions et ils ont été pris en compte. Les dirigeants l’ont écouté et d’autres noms ont été apportés en fonction de ses choix, donc lui et ceux qui lui ont obéi doivent assumer la responsabilité dans cette défaite.» Voilà qui ne devrait pas aider à calmer les tensions même si Al-Ittihad est 2e du championnat et a 3 points de retard sur le leader Al-Hilal.