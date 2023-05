Juventus, EdF : Paul Pogba sort du silence sur sa saison compliquée

La suite après cette publicité

Sur le plan sportif, la saison 2022-2023 n’est clairement pas la meilleure de de Paul Pogba (30 ans). Avec seulement 10 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec la Juventus - dont une petite titularisation, le milieu de terrain français a été compliquée par la répétition des blessures l’obligeant à rester dans l’infirmerie bianconera, mais à également rater la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’international tricolore aux 91 sélections (11 buts) a décidé de remercier ses supporters pour le soutien malgré l’année difficile et espère retrouver son meilleur niveau pour la saison prochaine.

«Tout d’abord, une année très compliquée avec des problèmes hors football et le terrain. Déjà, le hors-terrain, c’était déjà difficile pour moi de gérer ce qui s’était passé. J’essayas de me réfugier dans ce que j’aime faire, le foot. Mais j’ai eu beaucoup de pépins. Aujourd’hui, mentalement, ça va mieux. Grâce à Dieu, on a la foi, mais aussi grâce à vous, les supporters, et grâce au staff qui m’avez toujours soutenu. C’est grâce à vous que je garde le moral qui me pousse aussi à revenir le mieux et le plus tôt possible. Un grand merci à tout le monde pour le soutien. Ce n’est pas une année à oublier, j’ai beaucoup appris, j’ai pris beaucoup d’expérience et ça va m’aider à revenir beaucoup plus fort. Un grand merci à vous tous, aux soutiens. Je vais faire mon maximum pour revenir au top.»

