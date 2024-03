Xavi choqué par Cubarsí

Titulaire en défense centrale pour affronter Majorque hier, Pau Cubarsí a impressionné pour son neuvième match de suite en Liga avec le FC Barcelone. Le joueur de 17 ans a reçu les louanges de son entraîneur, Xavi, en conférence de presse.

«Cubarsi est intelligent. Il sait quand il faut se battre et quand il ne faut pas se battre. Il n’a pas perdu un seul duel contre des joueurs plus forts que lui. Spectaculaire (…) il n’a pas l’air d’avoir 17 ans», a encensé le technicien espagnol. Le principal intéressé appréciera, d’autant plus qu’il devrait continuer à avoir du temps de jeu, étant donné l’hécatombe que traverse le Barça en ce moment.