FC Barcelone : l’incroyable hécatombe de blessés se poursuit au pire des moments

Service minimum pour le FC Barcelone hier en ouverture de la 28e journée de Liga. Les Culés recevaient le Real Majorque, certes qualifiés pour la finale de Copa del Rey contre l’Athletic, mais en danger en championnat avec cette 15e place, à tout de même 8 points de la zone rouge. Ce court succès (1-0, but de Yamal à la 73e) fait du bien aux Catalans puisque cela leur permet de mettre une petite pression sur le Real Madrid, leader avec 5 unités de plus, qui reçoit le Celta de Vigo demain au Santiago-Bernabéu.

Comme l’a affirmé Xavi en conférence de presse d’avant-match, la Liga n’est pas encore jouée comme on aurait pu le croire il y a encore quelques semaines. La soirée d’hier aurait pu prendre une autre tournure, notamment en raison de ce fait de jeu peu après la demi-heure de jeu. Fauché dans la surface, Raphinha obtenait certes un penalty, que ne transformait pas Gündoğan, mais ne se relevait pas vraiment du contact. Dans la foulée, le Brésilien fut remplacé par Fermin et cause un nouveau souci pour le Barça.

Raphinha touché

Il semblait souffrir d’une gêne au tendon d’Achille droit. C’est déjà sa 3e blessure dans cette saison où il a manqué une dizaine de matchs. Surtout, elle intervient au pire des moments puisque le Barça reçoit Naples mardi prochain en 8e de finale retour de Ligue des Champions, puis se déplace dans la foulée sur la pelouse du Wanda Metropolitano contre l’Atlético de Madrid. «Raphinha m’a dit que ce n’était qu’un coup dur. Il devrait être disponible pour Naples», rassurait Xavi à la sortie de la rencontre.

Les médias catalans, à commencer par Sport, ne sont pas aussi confiants même s’ils reconnaissent que cette blessure ne sera pas si longue. Dans l’immédiat, l’ancien Rennais va rester aux soins et rejoindre une infirmerie qui déborde déjà. Balde, Gavi sont blessés pour un moment. Pedri, Ferran Torres, Frenkie de Jong devraient eux être absents pour la C1, tandis qu’une incertitude demeure pour Marcos Alonso. Xavi va devoir bricoler pour l’un des matchs les plus importants de la saison.