OM : les débuts très compliqués d'Olivier Ntcham

Le début d'aventure d'Olivier Ntcham à l'Olympique de Marseille est loin d'être un long fleuve tranquille. Dès le départ, cela s'est mal passé. En effet, André Villas-Boas, qui peinait quelque peu à tenir son équipe, a décidé de démissionner en prenant pour prétexte l'arrivée du milieu de terrain français, qu'il ne souhaitait pas. Il y a beaucoup mieux comme entrée en matière. Mais sa saison, du côté du Celtic, était aussi devenue compliquée.

Entre covid1-19, blessure et volonté de partir, il n'a pas eu énormément de temps de jeu en Écosse. On espérait donc le retrouver à l'OM, alors qu'il était annoncé comme successeur de Morgan Sanson. Arrivé le 1er février, il n'a mis que huit jours à faire ses débuts avec son nouveau club. Entré à la mi-temps de la confrontation contre Auxerre en Coupe de France, il a pu montrer un petit peu ce pour quoi Pablo Longoria a été le chercher : du jeu vers l'avant et un bon volume de jeu.

L'OM lèvera-t-il l'option d'achat ?

Mais, depuis cette rencontre, on ne l'a vu que quatre fois, Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire, le laissant souvent au frais. Le 3 mars, pour la réception de Lille, il était enfin titulaire. Pour la première fois. Mais, positionné en milieu de première période au poste d'ailier gauche, il n'a pas vraiment fait l'affaire et a été remplacé dès la mi-temps. Quatre jours plus tard, en Coupe de France, il était à nouveau titulaire contre Canet-en-Roussilon et visiblement il n'a pas fait d'étincelles aux yeux de Larguet puisqu'il était à nouveau remplacé à la pause.

Avec l'arrivée de Jorge Sampaoli on se disait que les cartes allaient être rebattues et qu'il aurait sa chance. Manque de pot, contre Rennes, soit la première rencontre de l'Argentin, il n'était pas qualifié. Mais, ce samedi, l'ancien coach du Sévilla FC décidait de faire confiance à celui qui, selon nos informations, s'est rapidement et bien intégré à son nouvel effectif, en le titularisant contre l'OGC Nice. Au-delà de la défaite, il a encore été remplacé à la pause. Trois titularisations, trois défaites, trois remplacements à la mi-temps. Surprenant. Pas encore suffisamment affûté physiquement on l'a observé ne pas savoir se placer contre les Aiglons aux côtés de Pape Gueye et il semble surtout souffrir d'un manque de jus et de rythme assez évident. On aurait pu imaginer mieux pour des débuts. Mais rien ne dit que son option d'achat d'environ 5 M€ sera levée à la fin de la saison...