Euro 2020 : la liste des 26 du Portugal

La suite après cette publicité

Tenant du titre, le Portugal vient de dévoiler sa liste des 26 pour l'Euro 2021. Fernando Santos a décidé de rester fidèle à ses hommes de base. Dans les buts, Rui Patricio devrait démarrer la compétition comme titulaire, avec le Lyonnais Anthony Lopes et Rui Silva performant à Grenade comme doublures.

Les vétérans Pepe et José Fonte encadreront le secteur défensif, où on retrouvera le patron de Manchester City Ruben Dias et l'ancien pensionnaire de Ligue 1 Raphaël Guerreiro. Mention spéciale à Nuno Mendes, révélation de la saison du côté du Sporting CP, déjà courtisé par les plus grands d'Europe.

CR7 évidemment

Dans l'entrejeu, le taulier Bruno Fernandes, encore brillant sous la tunique de Manchester United cette saison, sera accompagné du Parisien Danilo Pereira et du Lillois Renato Sanches. Pedro Gonçalves, meilleur buteur de Liga NOS avec le Sporting (23 réalisations), est la petite sensation de la liste dans un secteur très concurrentiel.

Cristiano Ronaldo, actuel meilleur artificier de Serie A avec la Juventus (29 buts), mènera pour sa part l'attaque de la Seleção et sera épaulé par l'ancien Monégasque Bernardo Silva, l'ex-Parisien Gonçalo Guedes ou encore João Félix, malgré une saison en demi-teinte avec l'Atlético de Madrid.

La liste des 26

Gardiens : Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Rui Silva (Grenade) ;

Défenseurs : João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Milieux : Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Real Bétis Bolompié)

Attaquants : Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City FC), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), João Félix (Atlético Madrid) e Rafa Silva (SL Benfica).