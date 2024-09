Chelsea : Christopher Nkunku a impressionné toute l’Angleterre

C’est un secret de polichinelle, mais l’effectif de Chelsea est, une fois de plus, bien garni en talents offensifs avec un grand nombre de joueurs qui devront batailler durement pour espérer gratter des minutes tout au long de la saison. Dans cette optique, encore plus qu’ailleurs, les joueurs, qui ont la chance d’être (enfin) titularisés après être restés sur le banc pendant plusieurs semaines, ne doivent pas louper le coche s’ils espèrent retrouver rapidement un rôle prépondérant dans l’esprit de l’entraîneur Enzo Maresca. Pour rappel, le tacticien italien a à sa disposition Pedro Neto, Mykhaïlo Mudryk, Noni Madueke, João Félix, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Jadon Sancho, Cole Palmer, Marc Guiu, tandis que d’autres indésirables encore sous contrat sont partis en prêt, tels que Raheem Sterling, Datro Fofana ou encore Armando Broja. Parmi tout ce beau petit monde, le cas de Nkunku, touché par de nombreuses blessures depuis sa signature (genou, hanche, ischio), est différent puisqu’il doit se battre pour retrouver le rôle attitré lors de son transfert.

La suite après cette publicité

Interrogé à plusieurs reprises sur sa gestion méticuleuse d’un groupe vaste, Enzo Maresca avait décrit le rôle de Christopher Nkunku dans ce melting-pot offensif des Blues pour composer son 4-2-3-1 : «J’espère pouvoir clarifier les choses. En tant qu’ailier gauche, nous avons Jadon et Misha. À droite, nous avons Noni et Pedro. En tant que 10, nous avons Cole et João. En tant que 9, nous avons Christopher et Nicolas. Nous avons utilisé Christopher en neuf lors du dernier match. Il est complètement différent de Nicolas. Nico est un numéro neuf et Christo n’est pas un vrai numéro neuf. Je suis très content de l’équipe que nous avons, pas seulement Christo et Nicolas. Christo n’aime pas jouer sur les côtés, il aime être au centre du terrain, on le sait. Mais parfois, pour trouver l’équilibre, il joue à un poste qui ne lui convient pas». Titularisé en 8e de finale de la League Cup contre Barrow (D4), l’international français a envoyé un message à tous ses supporters et ses entraîneurs et c’est le moins que l’on puisse dire.

À lire

League Cup : Nkunku voit triple et qualifie Chelsea, Manchester City et Aston Villa passent

Une renaissance après les blessures

Face à un adversaire modeste, Enzo Maresca a décidé d’ouvrir son très large banc afin d’offrir de précieuses minutes à certains joueurs en manque de temps de jeu. Ce fut le cas pour Christopher Nkunku qui n’a joué que 106 minutes (dont une titularisation) en Premier League depuis le début de saison. Auteur d’un triplé dont un doublé en 13 minutes, le natif de Lagny-sur-Marne a saisi sa chance pour rebattre les cartes de la rotation de Chelsea. «C’est ce qui est le plus important pour moi, qu’ils rendent mes choix difficiles. Parce que cela signifie qu’ils vont tous bien. C’est le point clé. Je suis content pour Christopher Nkunku et pour eux tous. J’ai déjà dit qu’ils méritaient tous de jouer dès le début en Premier League. Ils ne jouent pas en ce moment, mais la façon dont ils ont saisi leur chance lorsque nous leur avons donné du temps de jeu a été fantastique», a déclaré l’entraîneur des Blues après la rencontre. En plus de ses trois buts, Nkunku semblait en forme physique, réussissant presque toutes ses passes et cadrant toutes ses tentatives. Le tout avec le sourire dans cette large victoire (4-0) à Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

De nouveau interrogé sur ses options offensives et notamment sur les différentes combinaisons possibles avec tous ses éléments offensifs, l’Italien a déclaré au sujet d’une potentielle paire composée de Christopher Nkunku et Nicolas Jackson : «ils sont tous les deux fantastiques. Pas seulement parce qu’ils marquent, mais aussi parce qu’ils travaillent sans ballon. La façon dont ils se sacrifient pour l’équipe. C’est très important pour eux. C’est un beau problème quand on a deux attaquants qui continuent à marquer. C’est bien de pouvoir décider lequel des deux et comme ils sont dans un bon moment, on peut les utiliser. Les aligner ensemble ? C’est possible. Mais le problème est l’équilibre défensif». En tout cas, l’ancien joueur du PSG et de Leipzig a réussi l’essentiel : retrouver le chemin des filets, réexister à nouveau après de longues blessures et ainsi poser des problèmes de riche à son staff. The job is done comme ils disent en Angleterre.