Espagne : Luis de La Fuente défend Alvaro Morata

Capitaine de l’Espagne dans cet Euro, Alvaro Morata peine pour le moment à vraiment peser dans cette équipe. Depuis son but face à la Croatie lors du premier match, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a disparu petit à petit. Ce mardi face à l’équipe de France, il a semblé frustré sur chaque occasion et n’a pas réellement pesé. Mais son coach Luis de La Fuente a tenu à le défendre en conférence de presse.

«C’est un exemple et le meilleur capitaine que nous puissions avoir. Il fait le travail dont l’équipe a besoin et c’est pour cela qu’il est incontestable. Il est tout aussi bon sur et en dehors du terrain, et il y a peu de joueurs comme ça. C’est un être humain d’une grandeur exceptionnelle. "Je demande qu’il soit reconnu comme l’un des grands du football espagnol», a-t-il lancé. Alvaro Morata appréciera.