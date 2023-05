Naples bloque déjà Victor Osimhen !

La suite après cette publicité

Le buteur masqué. Tel est son nom. Cette saison, Victor Osimhen a terrassé toutes les défenses de Serie A sans jamais s’arrêter. L’attaquant nigérian et sa désormais iconique chevelure blonde a enchaîné les buts, devenant l’un des grands artisans de la folle saison du Napoli. Une saison incroyable qui s’est donc soldée ce jeudi par un titre de Champion d’Italie, 33 ans après le dernier obtenu par la formation emmenée par un certain Diego Armando Maradona. Et les 23 buts en 27 matches de Serie A de Victor Osimhen ont forcément beaucoup aidé.

Débarqué en 2020 du côté de Naples en provenance du LOSC, l’attaquant de 24 ans est rapidement devenu le chouchou des supporters. Et après quelques blessures qui ont ralenti sa progression, il a littéralement explosé pour devenir un redoutable attaquant très complet. Résultat, après 3 saisons passées en Italie, le natif de Lagos a inscrit 55 buts et délivré 14 passes décisives en 96 matches. Des performances qui ne passent évidemment pas inaperçues et qui attirent logiquement l’œil des gros clubs européens. Car le marché des numéro 9 est un marché compliqué et les opportunités se font rares.

De Laurentiis bloque Osimhen

Cette saison, Victor Osimhen est encore plus courtisé, assurément. Et avec la réussite du Napoli, le club s’attend donc à voir débarquer plusieurs clubs et recevoir plusieurs offres. « À la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble », confiait l’intéressé il y a peu. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Manchester United s’étaient montrés très intéressés par le Nigérian. Mais comme nous vous le révélions, le joueur avait déjà sa priorité : l’Angleterre puis le Bayern Munich, qui cherche un 9.

Mais pour pouvoir partir, il faudra que son futur club réussisse à convaincre le président du Napoli Aurelio De Laurentiis, réputé très dur en affaire et qui a déjà retenu plusieurs joueurs à l’époque. Ce dernier, interrogé par la RAI après le sacre ce vendredi, a été très clair : il ne laissera pas partir Osimhen cet été. «Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été, pas question». Et connaissant son tempérament, on peut croire à ses propos. Le président italien en a aussi profité pour clarifier la situation autour de son entraîneur Luciano Spalletti. «Il m’a ramené en Europe et maintenant, j’aimerais ouvrir un cycle avec lui, car c’est un grand leader. Une prolongation ? J’ai déjà activé l’option qui existait sur le contrat. Mais vous ne restez pas à Naples juste pour une option. Luciano a déclaré qu’il était tombé amoureux de Naples. Il est maintenant un héros ici : il est entré dans l’histoire, c’est bien qu’il apprécie.» Le message est clair. Naples ne cédera aucun de ses héros lors du mercato. Osimhen est prévenu.