Qualifs Euro 2024 : l’Italie dispose de Malte, le Danemark prend sa revanche sur le Kazakhstan, la Hongrie résiste à la Serbie

Avec la victoire de l’Ukraine face à la Macédoine (2-0) plus tôt dans la journée, l’Italie n’avait pas le droit à l’erreur. Relégués à trois points des Ukrainiens, les Transalpins étaient dans l’obligation de l’emporter pour maintenir leurs chances de se qualifier pour l’Euro 2024 contre une équipe de Malte, dernière du Groupe C et en quête d’un premier succès dans cette campagne européenne (0 points au compteur). Or, les ouailles de Luciano Spalletti n’ont pas cédé à la pression et se sont imposés au stade San Nicolas de Bari (4-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Italie 10 5 6 3 1 1 10 4 5 Malte 0 6 -14 0 0 6 1 15

Maîtres de la possession de bout en bout, les Italiens se mettaient rapidement à l’abri au cours de la première période. En embuscade dans la surface de réparation maltaise, Giacomo Bonaventura réalisait un splendide enchaînement pour nettoyer la lucarne de d’Henry Bonello (1-0, 23e). Au passage, le milieu de terrain de la Fiorentina ouvrait son compteur avec la Squadra Azzurra à l’occasion de sa 16e sélection, et devient le plus vieux joueur à inscrire son premier but sous le maillot azzurro. Bousculée, la défense maltaise prenait l’eau une seconde fois. Servi idéalement par Nicolo Barella, Domenico Berardi aggravait la marque avant la pause (2-0, 45e+1) et parvenait à s’offrir un doublé peu après l’heure de jeu (3-0, 63e). Dans le temps additionnel, Davide Frattesi scellait définitivement la victoire des siens (4-0, 90e+3). Avec les trois points obtenus devant son public, l’Italie double l’Ukraine et réduit l’écart avec l’Angleterre, son futur adversaire.

Tombeur, dans la douleur, de la Finlande (1-0) lors de la trêve internationale de septembre, le Danemark accueillait sur ses terres le Kazakhstan avec la ferme ambition de prendre sa revanche après avoir été surpris à l’aller. Seconds au coup d’envoi, les hommes de Kasper Hjulmand espéraient surtout revenir à hauteur de la Slovénie en cas de résultat favorable. Après de multiples occasions, les Danois trouvaient la faille par l’intermédiaire de Jonas Wind sur une passe décisive du défenseur de Crystal Palace, Joachim Andersen (1-0, 36e). Avant le retour aux vestiaires, l’attaquant de Manchester United lançait parfaitement Robert Skov pour le but du break (2-0, 45+2e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Danemark 16 7 9 5 1 1 15 6 4 Kazakhstan 12 7 2 4 0 3 10 8

Devant le public du Parken Stadium de Copenhague, l’ailier d’Hoffenheim venait s’offrir un second but dans cette rencontre en début de seconde période (3-0, 48e) et plongeait les Kazakhs en plein doute. Loin de s’avouer vaincu, Yan Vorogovskyi sonnait la révolte des siens en trompant l’expérimenté portier danois Kasper Schmeichel en marge de l’heure de jeu (3-1, 58e). Si la réduction du score des Kazakhstanais annonçait une fin de partie alléchante, le Danemark se dirigeait finalement vers une troisième victoire de rang. À égalité de points avec la Slovénie (16 points), la sélection danoise tentera d’accrocher la première place du groupe H par un déplacement à Saint-Marin.

La Hongrie s’impose au forceps face à la Serbie

Enfin, la dernière rencontre de la soirée nous offrait un duel entre la Hongrie et la Serbie, deux équipes aux coudes à coudes pour le leadership du groupe G et à deux unités du Monténégro, qui compte un match en moins. Tenu en échec par la République Tchèque le 10 septembre dernier, la sélection hongroise comptait jouer un mauvais tour à son homologue serbe. Et comme à l’aller, les Hongrois ont mis leur plan à exécution.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Hongrie 13 5 7 4 1 0 9 2 2 Serbie 10 6 4 3 1 2 10 6

Malgré une nette domination dans la possession des Serbes, Loic Nego parvenait à forcer le verrou adverse et offrait à Barnabas Varges le premier but de la soirée peu après le quart d’heure de jeu (20e). Si les partenaires du buteur du Ferencvaros pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score, c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des ouailles de Dragan Stojkovic. Le défenseur de Salzbourg, Strahinja Pavlovic répondait parfaitement à son adversaire et remettait son équipe sur les bons rails. Une joie de courte durée puisque Roland Sallai permettait aux Hongrois de reprendre l’avantage dans la minute qui suivait. Malgré des occasions de part et d’autre et en dépit des nombreux changements réalisés côté serbe en seconde période, le score ne bougeait pas et la Hongrie obtenait les trois points au forceps, s’offrant au passage la première place de sa poule.

Les résultats complets du multiplex de 20h45

Groupe C :

Italie 4-0 Malte : Bonaventura (23e), Berardi (45e+1, 64e), Frattesi (90e+3)

Groupe H :

Danemark 3-1 Kazakhstan : Wind (36e), Skov (45e+2, 48e) / Vorogovskyi (58e)

Groupe G :

Hongrie 2-1 Serbie : Vargas (20e), Sallai (34e) / Pavlovic (33e)