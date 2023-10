Qualifs Euro 2024 : l’Ukraine s’offre la Macédoine du Nord et met la pression sur l’Italie

L’Angleterre dominant le groupe C des éliminatoires pour l’Euro 2024, c’est une lutte à trois que s’offrent l’Ukraine, l’Italie et Malte pour la deuxième place. Après cinq journées, les trois formations étaient à égalité avec 7 points (1 match de moins pour la Nazionale. En Tchéquie, l’Ukraine s’est imposée 2-0 contre la Macédoine du Nord. Un succès qui s’est dessiné en début de match sur un but de Georgiy Sudakov bien servi par Oleksandr Zinchenko (30e). En toute fin de match, Oleksandr Karavaev bien trouvé par Roman Yaremchuk a validé ce succès (90e +6). Tenant cet avantage de 2-0, l’Ukraine reprend la deuxième place et élimine quasiment son adversaire du jour. Reléguée à trois points, l’Italie devra absolument gagner ce soir face à Malte. Dans trois jours l’Ukraine défiera Malte tandis que la Nazionale se déplacera en Angleterre.

Enfin dans le groupe H, un match mettait aux prises l’Irlande du Nord (5e) et Saint-Marin (6e). Deux équipes qui n’ont plus l’espoir de se qualifier. Les coéquipiers de Jonny Evans se sont imposés 3-0 assez logiquement. Paul Smyth a ouvert le score (5e) avant que Josh Magennis double la mise dans la foulée (11e). Paul Smyth s’est ensuite vu refuser un but sur hors-jeu (31e). Finalement, Conor McMenamin a confirmé la victoire nord-irlandaise en fin de rencontre (81e).