EdF : Didier Deschamps a discuté avec Olivier Giroud

Olivier Giroud a eu gain de cause. Rappelé en équipe de France suite au forfait de Karim Benzema pour les deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, l'attaquant de 35 ans a obtenu ce qu'il voulait : une discussion avec Didier Deschamps. «Tout est facilité par la communication. J'ai besoin qu'il me dise ce qu'il attend de moi» expliquait-il à L'Equipe mardi dernier. Cette discussion a bien eu lieu, à en croire le sélectionneur, qui a refusé d'en dévoiler le contenu.

«J’ai eu une discussion avec lui. Bien bien en amont, je lui ai parlé longuement pour discuter de certaines choses, là nous avons parlé brièvement pour lui dire ce qu’il peut apporter. Lui peut en parler s’il veut. Je souhaite juste être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais. Il est là, dans un groupe qui a été très performant avec lui, et performant sans lui. Après que ça soit lié à l'absence de Karim (Benzema), oui puisque je ne l’avais pas prévu initialement. Mais maintenant, il fait partie des 23 joueurs », a expliqué Deschamps face à la presse à la veille du match face aux Ivoiriens.